​Чалханоглу поставил себя на первое место в списке лучших плеймейкеров

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу высоко оценил уровень своей игры как плеймейкера. Турецкого футболиста попросили расставить пятёрку плеймейкеров по местам, учитывая их уровень на сегодняшний день. Чалханоглу поставил себя на первое место, Родри – на второе, Тони Крооса – на третье, Йозуа Киммиха – на четвёртое, а Энцо Фернандеса – на пятое. Всё это произошло в эфире DAZN.

Ближайший матч «Интер» проведёт в воскресенье, 25 февраля, - против «Лечче» не выезде в чемпионате Италии. Команда Симоне Индзаги уверенно лидирует в Серии А, опережая второй «Ювентус» на девять очков при игре в запасе.