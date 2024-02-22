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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Барбоза: «Миранчук может заинтересовать сильные европейские клубы»

22 Февраля 2024 • 11:35 Комментировать
Милан
...
Аталанта
25.02 22:45

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Барбоза отметил, что российский футболист приносит большую пользу своей команде на поле, благодаря чему он может заинтересовать сильные европейские клубы.

«Сейчас Алексей может заинтересовать сильные европейские клубы, потому что он приносит огромную пользу на поле. Но «Аталанта» вряд ли захочет так просто расстаться с ним», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 21 матч, забил три гола и отдал семь результативных передач. Контракт полузащитника с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2025 года.

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