«Реал» придумал, кем заменить Модрича

Хорватский полузащитник Лука Модрич, скорее всего, уйдет из мадридского «Реала» по окончании нынешнего сезона. Руководство «королевского» клуба подыскало потенциальную замену 38-летнему игроку.

Согласно информации Todofichajes, в поле зрения «сливочных» находится полузащитник сборной Италии и миланского «Интера» Николо Барелла. Сумма потенциального трансфера может составить от 60 до 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Барелла провел 23 встречи. 27-летний полузащитник отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.