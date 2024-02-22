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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» повысит цену своего лидера из-за интереса «Реала»

22 Февраля 2024 • 10:27 Комментировать

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони попал в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом информирует Todofichajes.

«Королевский» клуб рассматривает итальянского футболиста в качестве замены Начо, который может покинуть команду. При этом «Интер» не горит желанием расставаться с игроком и хочет увеличить его стоимость, которая сейчас составляет порядка 60 миллионов евро.

Трудовое соглашение 24-летнего защитника с «нерадзурри» рассчитано до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Бастони провел 19 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и получил четыре желтые карточки.

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