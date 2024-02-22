​Политано: «Хороший первый шаг»

В Европе состоялись заключительные матчи первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов, «Наполи» принимал дома «Барселону» и добился ничьей. Дебют нового тренера Франческо Кальцоны был спасен - он возглавил клуб прямо перед матчем, потому что эксцентричный президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис решил уволить Вальтера Маццарри прямо накануне игры. Футболист «Наполи» Маттео Политано считает результат достойным на фоне всего произошедшего.

- Хороший первый шаг с новым тренером. Мы поедем в Барселону с надеждами и спортивной злостью, мотивированными, - цитирует слова Политано calcionapoli1926.it.

Ответный матч состоятся двенадцатого марта.