Флоренци: «Леау - артист»

Полузащитник итальянского «Милана» Алессандро Флоренци очень лестно отозвался о своем партнере по команде - португальском нападающем Рафаэле Леау.

- Он любит зажигать, он встает с кровати с этой мыслью, у него много энергии. Он - артист. И он имеет большой потенциал для роста, - цитирует слова Флоренци pianetamilan,it.

Также Флоренци ответил на вопрос о желании победить в Лиге Европы:

- Не будем спешить, давайте говорить о матче за матчем. У нас сильная команда, которая может ставить перед собой такие задачи, - добавил футболист.

В четверг вечером «Милан» сыграет во Франции против местного «Ренна» в рамках плей-офф Лиги Европы.