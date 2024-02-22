​Флоренци: «Перевернули страницу после неудачи с «Монцей»

В предыдущем туре итальянского чемпионата «Милан» потерпел катастрофу в матче с «Монцей» - команда Стефано Пиоли осталась в меньшинстве и проиграла с неприятным счетом 2:4. Полузащитник клуба Алессандро Флоренци заявил, что он и его одноклубники перевернули страницу и оставили эту неудачу позади, сделав выводы из ошибок:

- Мы понимаем, что были сделаны ошибки. Мы извлекли из них урок и перевернули страницу. Надеюсь, что в следующем матче все будет иначе, - цитирует слова футболиста pianetamilan.it.

В четверг вечером «Милан» сыграет во Франции против местного «Ренна» в рамках плей-офф Лиги Европы.