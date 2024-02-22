​«Милан» ищет замену для Тео Эрнандеса в Турции

По последним слухам, Тео Эрнандес может покинуть «Милан», им интересуется мюнхенская «Бавария», что выглядит достаточно странно, учитывая грядущую смену клуба. По сообщениям Turkiye Gazetesi, «Милан» уже приступил к поискам замены, причем именно на турецком рынке. В сферу внимания скаутов клуба попал Ферди Кадиоглу из турецкого «Фенербахче».

Но «Милан» - не единственный претендент на одного из лучших игроков в стане стамбульского клуба. Кадиоглу интересуются также английский «Ливерпуль», а также традиционно активная на турецком футбольном рынке дортмундская «Боруссия».