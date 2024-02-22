​Деку: «В детстве я обожал Марадону»

В Европе состоялись заключительные матчи первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов, «Наполи» принимал дома «Барселону» и добился ничьей. Спортивный директор «Барселоны», португалец Деку, также прилетел с клубом в Неаполь и пообщался с местными журналистами.

- Марадона - лучший игрок в истории «Наполи», когда я был маленьким, он был моим идолом. Очень приятно оказаться на этом стадионе. «Наполи» переживает не лучший момент, но у него есть важные игроки, а смена тренера всегда дает команде определенный импульс, - цитирует слова Деку calcionapoli1926.it.

Ответный матч состоятся двенадцатого марта.