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Чемпионат Италии. Серия А

Кристанте: «Назначение де Росси вместо Моуринью – правильное решение»

22 Февраля 2024 • 02:22 Комментировать
Рома
...
Фейеноорд
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Через 19 ч. 14 мин.

Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте доволен развитием команды после тренерской перестановки.

В середине января в отставку был отправлен Жозе Моуринью, вместо которого вскоре назначили Даниэле де Росси. Под руководством итальянца команда выиграла четыре матча из шести, уступив только «Интеру» и сыграв вничью с «Фейеноордом». 

«Де Росси не нуждался в представлениях, когда пришёл. Возможно, ему было непросто возглавить команду в такой трудной ситуацией, но он здорово справился. Мы довольны тем, что сейчас строим, кем становимся. Это решение [уход Моуринью и назначение де Росси] оказывается правильным», – приводит Goal слова Кристанте.

В четверг «Рома» проведёт ответный матч 1/16 Лиги Европы против «Фейеноорда».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Даниэле Де Росси Бриан Кристанте ещё теги

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РОМА ФЕЙЕНООРД
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