Кристанте: «Назначение де Росси вместо Моуринью – правильное решение»

Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте доволен развитием команды после тренерской перестановки.

В середине января в отставку был отправлен Жозе Моуринью, вместо которого вскоре назначили Даниэле де Росси. Под руководством итальянца команда выиграла четыре матча из шести, уступив только «Интеру» и сыграв вничью с «Фейеноордом».

«Де Росси не нуждался в представлениях, когда пришёл. Возможно, ему было непросто возглавить команду в такой трудной ситуацией, но он здорово справился. Мы довольны тем, что сейчас строим, кем становимся. Это решение [уход Моуринью и назначение де Росси] оказывается правильным», – приводит Goal слова Кристанте.

В четверг «Рома» проведёт ответный матч 1/16 Лиги Европы против «Фейеноорда».