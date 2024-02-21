«Наполи» – первая за 19 лет команда Серии А, игравшая под руководством трёх разных тренеров в одном розыгрыше ЛЧ

«Наполи» провернул очередную тренерскую перестановку прямо перед матчем 1/8 финала против «Барселоны».

В отставку был отправлен Вальтер Маццарри, а его место занял Франческо Кальцона, которому и предстоит руководить командой в поединках с каталонским грандом. По информации Opta, «Наполи» – третья за всю историю и первая с сезона-2004/05 итальянская команда, выступавшая под руководством трёх разных тренеров в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее то же самое происходило в «Интере» и «Роме» 20 и 19 лет назад соответственно.

«Наполи» начинал сезон с Руди Гарсией на посту рулевого. В прошлой кампании командой руководил Лучано Спаллетти.