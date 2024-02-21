Пиоли: «Критика – не проблема»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопросы в преддверии матча Лиги Европы против «Ренна».

«Россонери» выиграли первую встречу со счётом 3:0. В четверг команде предстоит провести ответный матч 1/16 финала во Франции.

«Мне не очень нравится определение «ротация», но у нас много матчей, и мы должны принимать решения, учитывая состояние игроков перед игрой. Так будет и завтра, и в матче против «Аталанты». Мы ожидаем, что «Ренн» сыграет не так, как в первой встрече, но мы к этому готовы.

Критика? Всё хорошо. Наша работа оценивается по результату, и логично, что вас будут критиковать, если вы не добиваетесь результатов, тренируя отличную команду. Для меня это не проблема», – поведал на пресс-конференции Пиоли.