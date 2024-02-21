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Дибала: «Меня впечатляет саудовская лига, но я вижу себя в «Роме»

21 Февраля 2024 • 21:24 Комментировать
Рома
...
Торино
26.02 20:30

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала высказался о своём будущем.

30-летний аргентинец признался, что с большим уважением относится к чемпионату Саудовской Аравии, но пока не собирается менять клуб.

«За последнее время арабский футбол достиг огромного прогресса. Я был впечатлён, когда смотрел игры по телевизору.

Меня также впечатлили саудовские болельщики, когда я играл здесь в матче Суперкубка в 2019 году. Для меня это был новый опыт. Чемпионат Саудовской Аравии очень силён, как и МЛС, но я вижу своё будущее в «Роме», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Дибалы, чей контракт с «Ромой» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала

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