Дибала: «Меня впечатляет саудовская лига, но я вижу себя в «Роме»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала высказался о своём будущем.

30-летний аргентинец признался, что с большим уважением относится к чемпионату Саудовской Аравии, но пока не собирается менять клуб.

«За последнее время арабский футбол достиг огромного прогресса. Я был впечатлён, когда смотрел игры по телевизору.

Меня также впечатлили саудовские болельщики, когда я играл здесь в матче Суперкубка в 2019 году. Для меня это был новый опыт. Чемпионат Саудовской Аравии очень силён, как и МЛС, но я вижу своё будущее в «Роме», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Дибалы, чей контракт с «Ромой» рассчитан до 2025 года.