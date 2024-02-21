Камоцци назвал причину слабой результативности Кварацхелии

Итальянский менеджер Франко Камоцци поделился комментарием об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в текущем сезоне.

— Спада не вижу. Вся команда в этом сезоне играет не так уверено, как в предыдущем. Результативность Кварацхелии страдает из-за проблем «Наполи» с тренерами, — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний Кварацхелия принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил шесть голов и записал на свой счет три ассиста.

На данный момент «Наполи» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 36 очков в 24 встречах.