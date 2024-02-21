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Осимхен выйдет в стартовом составе «Наполи» на матч с «Барселоной»

21 Февраля 2024 • 16:35 Комментировать
Наполи
...
Барселона
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Через 5 ч. 53 мин.

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен появится на поле с первых минут в матче против каталонской «Барселоны», который состоится в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

По информации от источника, нигериец начнёт матч в стартовом состав. Ранее Осимхен вернулся из Кубка Африки не в лучшем физическом состоянии, из-за чего участие игрока в матче с «Барселоной» находилось под вопросом. Тем не менее, тренерскому штабу удалось поставить Виктора на ноги.

Пару дней назад ходили слухи, что если Осимхен и выйдет в старте против «Барселоны», игрок сможет провести на поле максимум 50-60 минут.

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