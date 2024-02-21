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Жиру хочет переехать в МЛС слухи

21 Февраля 2024 • 15:38 Комментировать
Милан
...
Аталанта
25.02 22:45

Форвард «Милана» Оливье Жиру может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает Corriere dello Sport, 37-летний французский футболист находится в шорт-листах клубов из ОАЭ и МЛС. По сведениям источника, сам Жиру склоняется к трансферу в один из американских коллективов.

В нынешней кампании Жиру принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 13 мячей и стал автором девяти ассистов.

Действующий трудовой договор нападающего с «Миланом» рассчитан до предстоящего лета. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Жиру в четыре миллиона евро.

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