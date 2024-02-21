Жиру хочет переехать в МЛС

Форвард «Милана» Оливье Жиру может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает Corriere dello Sport, 37-летний французский футболист находится в шорт-листах клубов из ОАЭ и МЛС. По сведениям источника, сам Жиру склоняется к трансферу в один из американских коллективов.

В нынешней кампании Жиру принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 13 мячей и стал автором девяти ассистов.

Действующий трудовой договор нападающего с «Миланом» рассчитан до предстоящего лета. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Жиру в четыре миллиона евро.