​Итальянский журналист не стал называть Миранчука лидером «Аталанты»

Журналист Массимо Франки, представляющий издание Tuttosport, высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

По словам Франки, в последнее время Миранчук стал чувствовать себя увереннее. Журналист отметил, что российский футболист наладил взаимопонимание с де Кетеларе на футбольном поле. В то же время Франки не стал называть Миранчука лидером команды из Бергамо.

«Является ли Миранчук на данный момент лидером «Аталанты»? Это громко сказано, но мы можем назвать его важной единицей команды», - цитирует Франки Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Алексей Миранчук провёл 21 матч, в которых записал на свой счёт три гола и семь результативных передач на партнёров.