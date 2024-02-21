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​Итальянский журналист не стал называть Миранчука лидером «Аталанты»

21 Февраля 2024 • 15:23 Комментировать
Милан
...
Аталанта
25.02 22:45

Журналист Массимо Франки, представляющий издание Tuttosport, высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

По словам Франки, в последнее время Миранчук стал чувствовать себя увереннее. Журналист отметил, что российский футболист наладил взаимопонимание с де Кетеларе на футбольном поле. В то же время Франки не стал называть Миранчука лидером команды из Бергамо.

«Является ли Миранчук на данный момент лидером «Аталанты»? Это громко сказано, но мы можем назвать его важной единицей команды», - цитирует Франки Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Алексей Миранчук провёл 21 матч, в которых записал на свой счёт три гола и семь результативных передач на партнёров.

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