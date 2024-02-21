Ибрагимович выбрал «Милану» нового звёздного тренера

Экс-нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович, который сейчас работает советником руководства «Милана», определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера команды.

По информации Calciomercato, скандинав продвигает кандидатуру бывшего наставника «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Антонио Конте. При этом в самом руководстве отдают предпочтение приглашению Тьяго Мотты, ныне занимающего пост рулевого в «Болонье».

Ранее в прессе сообщалось, что Стефано Пиоли покинет миланский гранд по окончании текущего сезона. После 25 туров Серии А «россонери» с 52 баллами занимают третье место в турнирной таблице.