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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович выбрал «Милану» нового звёздного тренера

21 Февраля 2024 • 13:59 Комментировать

Экс-нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович, который сейчас работает советником руководства «Милана», определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера команды.

По информации Calciomercato, скандинав продвигает кандидатуру бывшего наставника «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Антонио Конте. При этом в самом руководстве отдают предпочтение приглашению Тьяго Мотты, ныне занимающего пост рулевого в «Болонье».

Ранее в прессе сообщалось, что Стефано Пиоли покинет миланский гранд по окончании текущего сезона. После 25 туров Серии А «россонери» с 52 баллами занимают третье место в турнирной таблице.

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Милан Тьяго Мотта Златан Ибрагимович Антонио Конте ещё теги
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