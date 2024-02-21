Уткин назвал имя скрытого лидера «Интера»

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался об игре защитника миланского «Интера» Алессандро Бастони после поединка с мадридским «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Сколько смотрю на Бастони, удивляет одно и то же. Он выполняет на поле сложную работу. Бастони больше, чем очки в таблице, объясняет мне без слов, просто игрой, тонкость и потенциал тренера Индзаги», - написал Уткин в своих социальных сетях.

Напомним, что первый матч прошел на стадионе в Милане и завершился минимальной победой «нерадзурри» со счетом 1:0.

Контракт Бастони с «Интером» рассчитан до середины 2028 года.