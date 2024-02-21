Хави рассказал, чувствует ли давление перед матчем с «Наполи»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, чувствует ли давление перед первым матчем с «Наполи» в ⅛ финала Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» сыграют на выезде против чемпионов Италии сегодня вечером в 23:00 по московскому времени.

«Давление? Я очень мотивирован. Нам нужно подготовиться к игре так, чтобы футболисты смогли сыграть как можно лучше. Давление такое же, как прежде, это «Барселона». Мы играем не для того, чтобы затыкать рты. Мы играем для тех, кто любит клуб», – сказал Хави на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, в конце сезона Хави оставит пост главного тренера «Барселоны».