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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» или «Наполи»? Делофеу дал прогноз, кто пройдёт в четвертьфинал Лиги чемпионов

21 Февраля 2024 • 10:57 Комментировать
Наполи
...
Барселона
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Через 11 ч. 50 мин.

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Херард Делофеу оценил шансы команды на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ⅛ финала турнира коллективу Хави Эрнандеса предстоит сыграть против чемпионов Италии «Наполи». «Партенопеи» сейчас располагаются на девятом месте в турнирной таблице Серии А.

«В этом сезоне «Наполи» сильно изменился. В Серии А многие команды доставили им неприятности. У команды больше нет прежней структуры игры. Думаю, «Барселона» является фаворитом на выход в четвертьфинал», – выразил своё мнение Делофеу в интервью журналисту Херарду Ромеро.

Первая игра между «Наполи» и «Барселоной» состоится сегодня в Италии в 23:00 по московскому времени.

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