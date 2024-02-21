Прудников: «Не знаю, есть ли смысл Кварацхелии уходить в «Барселону»

Бывший игрок «Спартака» Александр Прудников поделился мнением о возможном переходе нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону».

Ранее сообщалось, что сумма такого трансфера может составить 100 миллионов евро.

«Переходить или нет — решать Кварацхелии. Он хороший футболист и вполне может заиграть в «Барселоне». Но в «Наполи» у него всё получается, клуб очень хороший. Не знаю, насколько есть смысл уходить», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 31 матч, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего грузина в 80 миллионов евро.