​Экс-игрок «Наполи» и «Милана» сравнил Симоне Индзаги с Гвардиолой

Бывший игрок «Наполи» и «Ювентуса», выступавший в свое время в одной команде с Диего Марадоной, Массимо Мауро, высоко ценит нынешнего наставника «Интера» - Симоне Индзаги. Он сравнил его не с кем-нибудь, а с самим Хосепом Гвардиолой, которого считают лучшим в мире.

- Я бы сравнил Симоне Индзаги с Хосепом Гвардиолой, он заслуживает такое сравнение. Симоне незаслуженно не замечают, считая, что это игроки «Интера» так хорошо играют. А на самом деле это прежде всего заслуга тренера, а не игроков, - цитирует слова Мауро fcinter1908.it.

Симоне Индзаги тренирует миланский клуб с 2021 года.