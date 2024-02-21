​«Наполи» сменил троих тренеров по ходу сезона - такого с клубом не было с 1998 года

В итальянском чемпионате произошла очередная смена тренера, после Руди Гарсии и Вальтера Маццарри клуб возглавил Франческо Кальцоне - уже третий тренер по ходу сезона.

Это стало антирекордом «Наполи» в 21-м веке, до этого клуб менял троих или более тренеров в далеком сезоне 1997/1998 - тогда речь шла сразу о четверых наставниках по ходу провального для клуба сезона, закончившегося вылетом в Серию Б. Это были Бортоло Мутти, Карло Маццоне, Джованни Галеоне и Винченцо Монтефуско.

В следующем туре итальянского чемпионата «Наполи» сыграет на выезде с «Кальяри», это случится двадцать пятого февраля.