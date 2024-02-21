​«Интер» выиграл 9 матчей подряд - это личный рекорд Симоне Индзаги

В своем первом матче в рамках плей-офф Лиги чемпионов прошлогодний финалист турнира, миланский «Интер», обыграл мадридский «Атлетико». Как оказалось, это была уже девятая победа кряду для «Интера» с учетом всех турниров, в которых принимает участие клуб.

В последний раз команда не смогла выиграть 29 декабря прошлого года, сыграв вничью с «Дженоа». Это рекорд клуба при действующем наставнике Симоне Индзаги - ни разу ранее при этом тренере «Интер» не выдавал такую длинную победную серию.

Ответный матч состоится в испанской столице Мадриде через три недели - тринадцатого марта.