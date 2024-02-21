Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» выиграл 9 матчей подряд - это личный рекорд Симоне Индзаги

21 Февраля 2024 • 03:50 Комментировать

В своем первом матче в рамках плей-офф Лиги чемпионов прошлогодний финалист турнира, миланский «Интер», обыграл мадридский «Атлетико». Как оказалось, это была уже девятая победа кряду для «Интера» с учетом всех турниров, в которых принимает участие клуб.

В последний раз команда не смогла выиграть 29 декабря прошлого года, сыграв вничью с «Дженоа». Это рекорд клуба при действующем наставнике Симоне Индзаги - ни разу ранее при этом тренере «Интер» не выдавал такую длинную победную серию.

Ответный матч состоится в испанской столице Мадриде через три недели - тринадцатого марта.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» ​Месси выступил с заявлением Роналду обратился к «Аль-Насру» после победы Представитель Мбаппе провёл переговоры с «Манчестер Сити» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» Де Хеа решил, где продолжит карьеру «Бавария» поставила ультиматум Тухелю
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио» «Реал» подписал Мбаппе
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Февраля
04:19 · Италия. Серия А
​«Наполи» сменил троих тренеров по ходу сезона - такого с клубом не было с 1998 года
03:50 · Италия. Серия А
​«Интер» выиграл 9 матчей подряд - это личный рекорд Симоне Индзаги
02:38 · Италия. Серия А
Де Пауль ответил на вопрос о переходе в «Ювентус»
02:28 · Италия. Серия А
​Де Врей: «Мы стремились к победе»
02:10 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Я был близок к переходу в «Атлетико»
02:04 · Италия. Серия А
Гамшик: «Меня зовут в «Наполи», но сейчас не время возвращаться»
00:55 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» готов заплатить 100 млн евро за звёздного форварда
20 Февраля
23:55 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может перехватить трансферную цель «Манчестер Юнайтед» слухи
23:20 · Италия. Серия А
Маротта ответил, станет ли Индзаги своим Фергюсоном для «Интера»
22:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» готовы побороться за звезду «Аталанты» слухи
21:18 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» – главный претендент на Дзаньоло
21:10 · Италия. Серия А
Будущее Пиоли в «Милане» остаётся неясным, клуб рассматривает варианты
19:58 · Италия. Серия А
​Агент высказался о будущем Лаутаро Мартинеса
19:14 · Италия. Серия А
Заварзин выступил за трансфер Кварацхелии в «Барселону»
15:15 · Италия. Серия А
Колыванов — о возможном переходе Кварацхелии в «Барселону»: «Наполи» — более мужская команда»
Все новости
Рекомендуем