​Де Врей: «Мы стремились к победе»

В своем первом матче в рамках плей-офф Лиги чемпионов прошлогодний финалист турнира, миланский «Интер», обыграл мадридский «Атлетико». Минимальная победа «Интера» оставляет вопросы по поводу общего результата в паре, но нидерландский защитник миланского клуба Стефан де Врей считаетпобеду хорошим знаком:

- Мы стремились к победе, хорошо подготовились к матчу. Мы могли забить больше, мало позволили создать у своих ворот - это хорошо. Я бы сказал, что мы одержали хорошую победу, - цитирует слова де Врея fcinter1908.it.

Ответный матч состоится тринадцатого марта.