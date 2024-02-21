Лаутаро Мартинес: «Я был близок к переходу в «Атлетико»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес признался, что однажды едва не перешёл в мадридский «Атлетико».

Аргентинец пополнил ряды «нерадзурри» в 2018 году, перебравшись из «Расинга». На форварда также претендовали и «матрасники», однако тот решил переехать в Милан.

«Я был близок к подписанию контракта с «Атлетико», – вспоминает события 2018 года Лаутаро. – Этого не произошло, и я рад, что в итоге оказался в «Интере». У нас отличная команда, мы продолжаем развитие, мне здесь очень нравится», – приводит инсайдер Фабрицио Романо высказывания Мартинеса после победы над «Атлетико» в матче Лиги чемпионов (1:0).