Гамшик: «Меня зовут в «Наполи», но сейчас не время возвращаться»

Бывший футболист «Наполи» Марек Гамшик рассказал о возможном возвращении в клуб.

Новым тренером неаполитанцев недавно стал Франческо Кальцона, совмещающий работу во главе «адзурри» с должностью рулевого сборной Словакии. Специалист хочет видеть в своём тренерском штабе экс-звезду «Наполи» и сборной Словакии Гамшика, но тот не торопится возвращаться.

«Кальцона хочет видеть меня в «Наполи», мы уже обсуждали эту возможность. Завтра я встречусь с президентом клуба де Лаурентисом, но я собираюсь остаться в Словакии, хотя предложение «Наполи» для меня очень привлекательно. Это мой дом, и я хотел бы однажды вернуться, но сейчас не самое подходящее время для этого», – приводит журналист Николо Скира слова Гамшика.