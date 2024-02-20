Маротта ответил, станет ли Индзаги своим Фергюсоном для «Интера»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта оценил работу главного тренера Симоне Индзаги.

Итальянский наставник вывел «нерадзурри» в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне. В 1/8 финала нынешнего розыгрыша миланскому гранду противостоит мадридский «Атлетико». Перед началом сегодняшней встречи у Маротты спросили о перспективах Индзаги.

«Станет ли он нашим Фергюсоном? Я не знаю, но он уже проделал необыкновенный путь. Он справился с серьёзной критикой, под его руководством команда играет в приятный футбол. Кроме того, он моложе многих великих тренеров на 10-12 лет. Мы будем наслаждаться совместной работой и надеяться, что он проведёт в «Интере» как можно больше времени», – сказал в интервью Mediaset гендиректор «Интера».