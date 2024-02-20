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Будущее Пиоли в «Милане» остаётся неясным, клуб рассматривает варианты

20 Февраля 2024 • 21:10 Комментировать
Милан
...
Аталанта
25.02 22:45

В «Милане» по-прежнему не решили, кто будет возглавлять команду в следующем сезоне.

Будущее Стефано Пиоли остаётся неопределённым, и в СМИ уже не первый месяц появляются известия о готовности «россонери» заменить нынешнего рулевого на того или иного специалиста. По сведениям журналиста Руди Галетти, выбор ещё не сделан: сейчас руководство «Милана» открыто для всех вариантов, а судьба Пиоли будет зависеть от результатов в оставшейся части сезона.

Основным кандидатом на пост в «Милане» считается Антонио Конте, который также может оказаться в «Баварии» или «Ювентусе». Сообщается также, что кандидатура Тьяго Мотты («Болонья») не пользуется популярностью среди боссов «россонери».

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Милан Тьяго Мотта Антонио Конте Стефано Пиоли ещё теги

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