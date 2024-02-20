​Агент высказался о будущем Лаутаро Мартинеса

Алехандро Камано, агент форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, дал комментарий по поводу будущего футболиста.

«Сегодня я могу сказать, что Лаутаро думает только об «Интере». У него есть ещё два года по действующему контракту. Он очень предан делу. Он капитан команды. Лаутаро сейчас не думает о том, что может случиться в будущем», - рассказал Камано AS.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что 26-летний Лаутаро Мартинес интересен «ПСЖ».

В сезоне 2023/2024 Мартинес провёл 31 официальных матч, в которых забил 23 гола и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 110 миллионов евро.

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