Заварзин выступил за трансфер Кварацхелии в «Барселону»

Известный функционер Юрий Заварзин поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону».

По мнению эксперта, «Барселона» является очень хорошим вариантом продолжения карьеры для Кварацхелии, ведь она всегда входила в пятерку лучших команд мира.

«Дела у «Наполи» в этом году идут не так хорошо, как в прошлом: в лучшем случае 5-е место займут. А «Барселона» – всегда «Барселона». И плюс в последние годы всегда в тройке, и Лига чемпионов там светит», — приводит слова Заварзина Rusfootball.

В нынешнем сезоне Кварацхелия появился на поле в 31 матче во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет пять ассистов.