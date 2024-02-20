Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Колыванов — о возможном переходе Кварацхелии в «Барселону»: «Наполи» — более мужская команда»

20 Февраля 2024 • 15:15 Комментировать
Кальяри
...
Наполи
25.02 17:00

Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону».

По мнению специалиста, 23-летний грузин способен усилить «Барселону». При этом Колыванов отметил, что стиль игры «сине-гранатовых» отличается от манеры «Наполи».

«Он бы мог усилить «Барселону», у него есть потенциал. Всё-таки «Наполи» более мужская команда, «Барса» же более игровая: мяч держать, атаковать и прессинговать. Хвича — хороший футболист, но нужно время проявить себя более ярко», — цитирует Колыванова ODDS.ru.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 31 матч, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 80 миллионов евро.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Игорь Колыванов Наполи Хвича Кварацхелия ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Февраля
15:15
Колыванов — о возможном переходе Кварацхелии в «Барселону»: «Наполи» — более мужская команда»
14:49
Итальянский журналист Франки: «Сейчас Хвича — не игрок уровня «Барселоны»
19 Февраля
21:16
Экс-тренер «Рубина» Шаронов: Я рад, что не ошибся в потенциале Кварацхелии
16:52
Гранат — о Кварацхелии: «Барселона»? Знаю, что он мечтает играть за мадридский «Реал», но выбор за ним»
16:28
Мостовой: «Следующим шагом Кварацхелии будет переход в гранд-клуб»
12:51
«Барселона» определилась с парой центральных защитников на матч с «Наполи»
00:07
«Барселона» связалась с агентом Кварацхелии 4
18 Февраля
14:41
В Италии считают, что Кварацхелия играет по принципу «один против всех»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАЛЬЯРИ НАПОЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» Роналду обратился к «Аль-Насру» после победы Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира Представитель Мбаппе провёл переговоры с «Манчестер Сити» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» ​Из «ПСЖ» в «Реал» может перейти не только Мбаппе Де Хеа решил, где продолжит карьеру Бензема возвращается
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио»
Спортивные новости
Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Февраля
15:15 · Италия. Серия А
Колыванов — о возможном переходе Кварацхелии в «Барселону»: «Наполи» — более мужская команда»
14:52 · Италия. Серия А
Индзаги оценил свои шансы стать для «Интера» таким же тренером, как Симеоне для «Атлетико»
14:49 · Италия. Серия А
Итальянский журналист Франки: «Сейчас Хвича — не игрок уровня «Барселоны»
14:29 · Италия. Серия А
Индзаги: «Будет приятно снова увидеть Симеоне»
14:23 · Италия. Серия А
Маркус Тюрам оценил личностные качества Индзаги
14:19 · Италия. Серия А
Маркус Тюрам: «Гризманн – невроятный игрок, но мы можем остановить его всей командой»
13:51 · Италия. Серия А
Шпилевский: «Кокорину нелегко далось возвращение из «Фиорентины»
13:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить защитника за 75 миллионов 1
13:12 · Италия. Серия А
«Болонья» продаст Калафьори минимум за 30 миллионов евро, игрок интересен топ-клубу
13:07 · Италия. Серия А
Копмейнерс ответил на предложение «Ювентуса»
12:58 · Италия. Серия А
Агент Мотты оценил шансы тренера возглавить «ПСЖ», «Ювентус» или «Милан»
12:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на игрока «Ромы» 1
11:59 · Англия. Премьер-лига
Эден Азар назвал суперклуб, которому чаще всего отказывал в трансфере
11:28 · Италия. Серия А
Гаттузо может стать тренером итальянского клуба
11:00 · Италия. Серия А
Аллегри может покинуть «Ювентус» по окончании сезона слухи
Все новости
Рекомендуем