Колыванов — о возможном переходе Кварацхелии в «Барселону»: «Наполи» — более мужская команда»

Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону».

По мнению специалиста, 23-летний грузин способен усилить «Барселону». При этом Колыванов отметил, что стиль игры «сине-гранатовых» отличается от манеры «Наполи».

«Он бы мог усилить «Барселону», у него есть потенциал. Всё-таки «Наполи» более мужская команда, «Барса» же более игровая: мяч держать, атаковать и прессинговать. Хвича — хороший футболист, но нужно время проявить себя более ярко», — цитирует Колыванова ODDS.ru.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 31 матч, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 80 миллионов евро.