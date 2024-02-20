Итальянский журналист Франки: «Сейчас Хвича — не игрок уровня «Барселоны»

Известный итальянский журналист Массимо Франки высказался о возможном переходе нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону».

Ранее сообщалось, что испанский клуб готов заплатить за грузинского футболиста 100 миллионов евро. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 80 миллионов.

По мнению Франки, в настоящий момент Кварацхелия не соответствует уровню «Барселоны».

«Кварадона, как его прозвали болельщики «Наполи», продемонстрировал свой огромный талант в прошлом сезоне. Конечно, он может играть в таком крупном клубе, как «Барселона», но в своей лучшей форме. Прямо сейчас Хвича — не игрок уровня «Барселоны», — приводит слова Франки «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 31 матч, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Контракт футболиста с действующим чемпионом Италии рассчитан до лета 2027 года.