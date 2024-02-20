Индзаги: «Будет приятно снова увидеть Симеоне»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги предвкушает встречу с наставником мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Команды сегодня встретятся между собой в рамках первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Будет приятно снова увидеть Симеоне, хоть и в качестве соперника. Он был отличным партнёром по команде. Мы всегда оставались на связи и не теряли друг друга. Диего удалось стать отличным тренером, он уже 13 лет работает в своём клубе и многое выиграл», – сказал Индзаги на пресс-конференции.

Напомним, во время футбольной карьеры Индзаги и Симеоне вместе играли за римский «Лацио». Диего также успел поиграть за миланский «Интер».