Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Маркус Тюрам оценил личностные качества Индзаги

20 Февраля 2024 • 14:23 Комментировать
Интер Милан
...
Атлетико М
1 1.75 X 3.60 2 5.20
Через 7 ч. 55 мин.

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам высказался насчёт личностных качеств главного тренера команды Симоне Индзаги, под руководством которого «нерадзурри» в данный момент уверенно лидируют в чемпионате Италии.

«Симоне – очень искренний человек. Если ему нужно что-то нам сказать, он говорит об этом прямо. Индзаги не является тем, кто ждёт три дня, чтобы сказать что-нибудь важное. Он не затягивает с этим», – сказал Тюрам на пресс-конференции перед первым матчем с мадридским «Атлетико» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Тюрам в этом сезоне отметился 10 голами и 7 результативными передачами в итальянской Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Маркус Тюрам ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Февраля
14:29
Индзаги: «Будет приятно снова увидеть Симеоне»
14:23
Маркус Тюрам оценил личностные качества Индзаги
14:19
Маркус Тюрам: «Гризманн – невроятный игрок, но мы можем остановить его всей командой»
13:10
Актуальная ставка и прогноз на матч Интер — Атлетико Лиги чемпионов — 20 февраля 2024
02:09
Интер - Атлетико: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:11
Прогноз и ставка от Эльвина Керимова на матч Интер – Атлетико Мадрид Лиги чемпионов – 20 февраля 2024
19 Февраля
22:24
«Интер» - «Атлетико»: прогноз и ставки БК Pinnacle
21:36
Кушанашвили назвал фаворита в матче «Интер» — «Атлетико» в Лиге чемпионов
18:14
Индзаги — о матче с «Атлетико»: «Мы должны показать лучшую версию «Интера»
16:22
Деменко не смог назвать фаворита в матче «Атлетико» – «Интер» в Лиге чемпионов
14:56
Прогноз и ставка на матч Интер — Атлетико Лиги чемпионов — 20 февраля 2024
18 Февраля
17:52
​Мората неожиданно вернулся в строй
17 Февраля
23:52
Прогноз на точный счёт матча Интер Милан – Атлетико Лиги чемпионов – 20 февраля 2024
01:33
Симоне Индзаги оценил силу «Атлетико»
16 Февраля
23:12
Маротта высказался о шансах «Интера» в противостоянии с «Атлетико»
09 Февраля
00:37
Раванелли: «Любопытно посмотреть, изменит ли «Интер» свой стиль в матче с «Атлетико»
19 Декабря
02:18
Гризманн – о противостоянии «Атлетико» с «Интером»: «Возможно, зрителям будет скучно»
18 Декабря
22:06
Симеоне: «Мне очень нравится, как играет «Интер» 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН АТЛЕТИКО М
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» ​«Барселона» выбрала нового тренера Роналду обратился к «Аль-Насру» после победы Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира Представитель Мбаппе провёл переговоры с «Манчестер Сити» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» ​Из «ПСЖ» в «Реал» может перейти не только Мбаппе Де Хеа решил, где продолжит карьеру
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио»
Спортивные новости
Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Февраля
14:52 · Италия. Серия А
Индзаги оценил свои шансы стать для «Интера» таким же тренером, как Симеоне для «Атлетико»
14:49 · Италия. Серия А
Итальянский журналист Франки: «Сейчас Хвича — не игрок уровня «Барселоны»
14:29 · Италия. Серия А
Индзаги: «Будет приятно снова увидеть Симеоне»
14:23 · Италия. Серия А
Маркус Тюрам оценил личностные качества Индзаги
14:19 · Италия. Серия А
Маркус Тюрам: «Гризманн – невроятный игрок, но мы можем остановить его всей командой»
13:51 · Италия. Серия А
Шпилевский: «Кокорину нелегко далось возвращение из «Фиорентины»
13:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить защитника за 75 миллионов 1
13:12 · Италия. Серия А
«Болонья» продаст Калафьори минимум за 30 миллионов евро, игрок интересен топ-клубу
13:07 · Италия. Серия А
Копмейнерс ответил на предложение «Ювентуса»
12:58 · Италия. Серия А
Агент Мотты оценил шансы тренера возглавить «ПСЖ», «Ювентус» или «Милан»
12:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на игрока «Ромы»
11:59 · Англия. Премьер-лига
Эден Азар назвал суперклуб, которому чаще всего отказывал в трансфере
11:28 · Италия. Серия А
Гаттузо может стать тренером итальянского клуба
11:00 · Италия. Серия А
Аллегри может покинуть «Ювентус» по окончании сезона слухи
10:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет подписать голкипера «Монцы»
Все новости
Рекомендуем