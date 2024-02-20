Маркус Тюрам оценил личностные качества Индзаги

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам высказался насчёт личностных качеств главного тренера команды Симоне Индзаги, под руководством которого «нерадзурри» в данный момент уверенно лидируют в чемпионате Италии.

«Симоне – очень искренний человек. Если ему нужно что-то нам сказать, он говорит об этом прямо. Индзаги не является тем, кто ждёт три дня, чтобы сказать что-нибудь важное. Он не затягивает с этим», – сказал Тюрам на пресс-конференции перед первым матчем с мадридским «Атлетико» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Тюрам в этом сезоне отметился 10 голами и 7 результативными передачами в итальянской Серии А.