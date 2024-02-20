Маркус Тюрам: «Гризманн – невроятный игрок, но мы можем остановить его всей командой»

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам поделился ожиданиями от игры против партнёра по сборной Франции Антуана Гризманна, который защищает цвета мадридского «Атлетико». «Нерадзурри» сыграют с «матрасниками» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов уже сегодня на «Джузеппе Меацца» в 23:00 по московскому времени.

«Гризманн – невероятный игрок, но мы можем остановить его всей командой, если приложим должные усилия. Посмотрим, как всё сложится в матче», – сказал Тюрам на пресс-конференции.

Гризманн в нынешнем сезоне отметился 11 голами и 6 результативными передачами в чемпионате Испании.