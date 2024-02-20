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Чемпионат Италии. Серия А

Шпилевский: «Кокорину нелегко далось возвращение из «Фиорентины»

20 Февраля 2024 • 13:51 Комментировать
Фиорентина
...
Лацио
26.02 22:45

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о психологическом состоянии нападающего Александра Кокорина, права на которого принадлежат итальянской «Фиорентине».

Напомним, не так давно в матче чемпионата Кипра против АЕЛа Кокорин забил самый быстрый гол в истории турнира, поразив ворота соперника уже на 12-й секунде.

По словам Шпилевского, переход из «Фиорентины» негативно сказался на психологическом состоянии российского футболиста, однако постепенно он начинает выходить на свой привычный уровень.  

«Ему нелегко далось возвращение из «Фиорентины». Всё-таки на ментальном состоянии такие переходы сказываются. Ему надо было найти мотивацию после того, как ему сказали, что он не нужен «Фиорентине». Слава богу, сейчас он приходит в себя и возвращается на свой уровень», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 23 матча, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Алексей Шпилевский арис лимасол ещё теги

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