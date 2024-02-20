Агент Мотты оценил шансы тренера возглавить «ПСЖ», «Ювентус» или «Милан»

Дарио Канови, агент главного тренера «Болоньи» Тьяго Мотты, оценил шансы итальянца возглавить в будущем топ-клуб. Ранее наставник был связан с такими командами, как «ПСЖ», «Милан» и туринский «Ювентус».

«Будущее Тьяго? «ПСЖ», «Милан» и «Ювентус» – это топ-клубы. Будет сложно им отказать, если поступит звонок. У Мотты хорошие отношения со Златаном Ибрагимовичем, в Париже они стали настоящими друзьями», – цитирует агента журналист Николо Скира.

Под руководством Мотты «Болонья» в данный момент располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда борется за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.