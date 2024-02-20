Гаттузо может стать тренером итальянского клуба

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо, уволенный с поста главного тренера французского «Марселя», может продолжить карьеру в Серии А. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, подписать Гаттузо может «Торино». Трудовое соглашение нынешнего наставника команды Ивана Юрича истекает по окончании этого сезона.

После 24 проведенных туров чемпионата Италии туринский коллектив набрал 36 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке «Торино» на домашнем стадионе примет римский «Лацио». Игра пройдет 22 февраля.