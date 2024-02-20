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Аллегри может покинуть «Ювентус» по окончании сезона слухи

20 Февраля 2024 • 11:00 Комментировать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть туринский клуб по окончании нынешнего сезона, об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, руководство «старой синьоры» удовлетворено работой специалиста, однако пока не спешит продлевать с ним трудовое соглашение.

Отмечается, что сам Аллегри хотел бы продлить контракт, который рассчитан до лета 2025 года, однако боссы клуба намерены оценить его работу в ближайшие несколько месяцев. 

На данный момент «Ювентус» располагается на второй строчке в турнирной таблице, уступая миланскому «Интеру», у которого игра в запасе, девять баллов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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