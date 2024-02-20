«Наполи» принял финальное решение по Осимхену

Руководство «Наполи» определилось с планами касательно нигерийского нападающего Виктора Осимхена. Как стало известно журналистам Football-Italia, неаполитанский клуб решил продать бомбардира в летнее трансферное окно,

Сам африканец заинтересован в смене клубной прописки. Заинтересованность в его услугах проявляют два европейских топ-клуба. Речь идет о лондонском «Челси» и французском «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Виктор принял участие в 18 поединках «Наполи». На счету центрфорварда восемь забитых мячей и три голевые передачи. Трансферная стоимость нигерийца оценивается в 100 миллионов евро, его контракт с неаполитанцами рассчитан до середины 2026 года.