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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» принял финальное решение по Осимхену

20 Февраля 2024 • 08:43 Комментировать

Руководство «Наполи» определилось с планами касательно нигерийского нападающего Виктора Осимхена. Как стало известно журналистам Football-Italia, неаполитанский клуб решил продать бомбардира в летнее трансферное окно,

Сам африканец заинтересован в смене клубной прописки. Заинтересованность в его услугах проявляют два европейских топ-клуба. Речь идет о лондонском «Челси» и французском «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Виктор принял участие в 18 поединках «Наполи». На счету центрфорварда восемь забитых мячей и три голевые передачи. Трансферная стоимость нигерийца оценивается в 100 миллионов евро, его контракт с неаполитанцами рассчитан до середины 2026 года.

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