​Бывший игрок «Ювентуса» и «Наполи» недоволен выступлениями Леау

Не стихает критика в адрес португальского нападающего Рафаэла Леау - ему достается после каждого неудачного матча «Милана». Сейчас слово решил взять Массимо Мауро - бывший игрок «Ювентуса» и «Наполи», успевший поиграть в одном клубе с Марадоной. Он считает, что Леау слишком много внимания уделяет музыке, которая отвлекает его от основной деятельности:

- Большие команды строятся вокруг больших игроков. А когда у тебя лидер рэппер, это не вдохновляет его партнеров по команде. Ну да, дриблинг, а что дальше? А иногда нет даже дриблинга, - цитирует слова Мауро pianetamilan.it.

Леау выступает за свой нынешний клуб с 2019 года.