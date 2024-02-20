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​Бывший игрок «Ювентуса» и «Наполи» недоволен выступлениями Леау

20 Февраля 2024 • 06:41 Комментировать

Не стихает критика в адрес португальского нападающего Рафаэла Леау - ему достается после каждого неудачного матча «Милана». Сейчас слово решил взять Массимо Мауро - бывший игрок «Ювентуса» и «Наполи», успевший поиграть в одном клубе с Марадоной. Он считает, что Леау слишком много внимания уделяет музыке, которая отвлекает его от основной деятельности:

- Большие команды строятся вокруг больших игроков. А когда у тебя лидер рэппер, это не вдохновляет его партнеров по команде. Ну да, дриблинг, а что дальше? А иногда нет даже дриблинга, - цитирует слова Мауро pianetamilan.it.

Леау выступает за свой нынешний клуб с 2019 года.


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