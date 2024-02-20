​Диего Симеоне: «Успехи Симоне Индзаги неслучайны»

Мадридскому «Атлетико» предстоит сыграть в рамках Лиги чемпионов с миланским «Интером», это случится уже сегодня, во вторник, обе команды начнут свои выступления в плей-офф самого престижного клубного турнира футбольной Европы. Наставник «Атлетико» Диего Симоне прокомментировал успехи своего коллеги Симоне Индзаги, с которым, как оказалось, он пересекался в «Лацио» в бытность свою футболистом:

- Я вспоминаю его еще по «Лацио». Считаю, что его нынешние успехи неслучайны. В Симоне всегда чувствовался голод к футболу. Его команда играет в нестандартный, непредсказуемый футбол. Финал в Лиге чемпионов в прошлом году и нынешние успехи клуба совсем не случайны, - цитирует слова Симеоне fcinter1908.it.