​Дель Пьеро: «Я увидел бледный «Милан»

В двадцать пятом туре итальянского чемпионата очередную неудачу потерпел «Милан» - команда Стефано Пиоли пропустила четыре мяча от «Монцы», проведя почти весь второй тайм в меньшинстве. Неудачу «россонери» прокомментировал знаменитый итальянский нападающий Алессандро дель Пьеро:

- «Милан» смотрелся очень бледно, я нее увидел ничего, что могло бы поставить в тупик соперника. Наверное, для этого нужны игроки, которые могут сделать это, - цитирует слова дель Пьеро pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сразиться с «Аталантой».