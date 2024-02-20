Амброзини удивлён, что Ибрагимович ещё не заговорил

Бывший футболист итальянского «Милана» Массимо Амброзини прокомментировал новую роль Златана Ибрагимовича в итальянском клубе, он удивлен, что Златан до сих пор еще не заговорил о не принял те или иные решения.

- Он вникает, пытается все понять, мы его еще не слышали. Я вижу, что он наблюдает. Мы знаем, что он часто появляется в Миланелло, у меня есть чувство, что стадия принятия решений еще не наступила, - цитирует слова Амброзини pianetamilan.it.

Сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата, в воскресенье вечером клуб проиграл в гостевом матче «Монце» со счетом 2:4. В следующем туре «Милан» сыграет с «Аталантой».