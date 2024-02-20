​Конте вряд ли возглавит «Милан», уверен итальянский журналист

Антонио Конте не станет тренером «Милана» и вообще не будет работать в Италии. Он снова смотрит в сторону английской Премьер-лиги, где уже тренировал «Челси» и «Тоттенхэм». В этом уверен итальянский журналист Маттео Ронкетти. Он написал об этом в своих социальных сетях, подчеркнув, что профиль Конте в принципе мало соответствует клубной философии «Милана».

Сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата, в воскресенье вечером клуб проиграл в гостевом матче «Монце» со счетом 2:4. В следующем туре Серии А «Милан» сыграет с «Аталантой».