Смородская пока не советует Хвиче переходить в «Барселону»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на последние новости, которые связывают вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию с интересом от «Барселоны».
«Не рискнула бы на его месте. Вообще не факт, что у него там всё получится. Очень высокие требования и большие ожидания у команды. Там мастера необыкновенного уровня: и в чемпионате, и в команде», - делится Смородская для «Чемпионата».
Напомним, что в грядущую среду «адзурри» и «блауграна» проведут первый очный матч на первой стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Кварацхелия в этом сезоне сыграл за «Наполи» в 31 матче и отметился шестью голами и пятью ассистами.
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