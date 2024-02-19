Экс-тренер «Рубина» Шаронов: Я рад, что не ошибся в потенциале Кварацхелии

Экс-наставник «Рубина» Роман Шаронов поделился комментарием о бывшем нападающем казанцев Хвиче Кварацхелии, который сейчас выступает за «Наполи».

«Когда я работал с Хвичей, мы разговаривали о его большом потенциале и о том, что он сможет играть в большом клубе. Я рад, что не ошибся», — цитирует Шаронова «Чемпионат».

Специалист считает, что Кварацхелии нужен системный футбол, как это было у «Наполи» под руководством Лучано Спаллетти. Именно при Спаллетти Кварацхелия провел свой лучший сезон и смог по-настоящему раскрыться.

В нынешнем сезоне 23-летний грузинский футболист сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил шесть голов и стал автором пяти результативных передач.