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Чемпионат Италии. Серия А

Кверквелия отреагировал на слухи о возможном трансфере Кварацхелии в «Барселону»

19 Февраля 2024 • 19:40 Комментировать
Кальяри
...
Наполи
25.02 17:00

Экс-игрок московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Соломон Кверквелия прокомментировал информацию о том, что вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может перебраться в испанскую «Барселону».

В первую очередь защитник выразил уважение своему коллеге и признался, что очень любит игру грузинского футболиста.

«Не буду ничего говорить, чтобы не сглазить», – цитирует спортсмена издание Metaratings.

Напомним, что Кварацхелия раньше выступал в чемпионате России. Он защищал цвета московского «Локомотива» и казанского «Рубина». Затем Хвича перебрался в батумское «Динамо», а после этого стал игроком итальянского «Наполи».


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Серия А Наполи Соломон Кверквелия Хвича Кварацхелия ещё теги

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