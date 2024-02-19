Кверквелия отреагировал на слухи о возможном трансфере Кварацхелии в «Барселону»

Экс-игрок московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Соломон Кверквелия прокомментировал информацию о том, что вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может перебраться в испанскую «Барселону».

В первую очередь защитник выразил уважение своему коллеге и признался, что очень любит игру грузинского футболиста.

«Не буду ничего говорить, чтобы не сглазить», – цитирует спортсмена издание Metaratings.

Напомним, что Кварацхелия раньше выступал в чемпионате России. Он защищал цвета московского «Локомотива» и казанского «Рубина». Затем Хвича перебрался в батумское «Динамо», а после этого стал игроком итальянского «Наполи».